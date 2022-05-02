Літак рф порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів росії

Данія та Швеція викликають послів рф після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір. Про це повідомляє Українська правда.

29 квітня російський літак увійшов у повітряний простір Данії на схід від датського балтійського острова Борнхольм, а потім увійшов у повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге. Мова йде про військовий гвинтовий літак типу Ан-30.

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод назвав чергове порушення повітряного простору Данії неприпустимим і заявив, що російського посла викликають у Міністерство закордонних справ.

«Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації», – заявив Данії Йеппе Кофод.

МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.

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