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Літак рф порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів росії

Ольга Денисяка

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Данія та Швеція викликають послів рф після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір. Про це повідомляє Українська правда.

29 квітня російський літак увійшов у повітряний простір Данії на схід від датського балтійського острова Борнхольм, а потім увійшов у повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге. Мова йде про військовий гвинтовий літак типу Ан-30.

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод назвав чергове порушення повітряного простору Данії неприпустимим і заявив, що російського посла викликають у Міністерство закордонних справ.

«Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації», – заявив Данії Йеппе Кофод.

МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.

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