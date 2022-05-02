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Кількість поранених окупантами дітей в Україні зросла до 405

Ольга Денисяка

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Понад 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 2 травня число дітей-жертв не змінилося – 219. Зросла кількість поранених – понад 405. Про це йдеться в Телеграмі Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16.

Через щоденне бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. У цьому 111 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки тривають роботу з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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