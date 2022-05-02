Кабмін змінив голову «Укргазвидобування»

Кабінет міністрів України погодив рішення правління НАК «Нафтогаз України» про відсторонення генерального директора акціонерного товариства «Укргазвидобування» Олени Кобець від здійснення повноважень. Про це йдеться в опублікованому розпорядженні уряду.

Водночас уряд погодив тимчасове покладання повноважень генерального директора «Укргазвидобування» на першого заступника Олександра Романюка.

Я кідомо, Кобець була призначена головою «Укргазвидобування» у травні 2020 року, до цього вона очолювала юридичний відділ компанії.

Тоді ж Романюк очолив дивізіон «Розвідка та видобування» НАК «Нафтогаз України».

«Укргазвидобування» за правління Кобець скорочувало обсяги видобутку газу.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перед «Нафтогазом» стоїть завдання щорічно збільшувати видобуток газу на 10%.

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