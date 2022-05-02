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ІТ-армія атакувала більше 190 ресурсів рф

Андрій Котенський

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За останній тиждень ІТ-армія України атакувала понад російських 190 онлайн-ресурсів російської федерації. Про це повідомляє Міністерство цифрової політики у своєму Telegram-каналі.

У Мінцифри повідомляють, що минулого тижня атаки на ресурси 1С та інші системи були настільки вдалими, що їх продовжили.

Серед атакованих – системи електронної звітності, тендерні майданчики, «Сєвєрсталь».

«Паралізовано роботу десятків майданчиків, що призвело до зриву торгів. Через масивну атаку російській компанії «Сєвєрсталь» довелося заховати свої ресурси від світу по геоблоку», – йдеться у повідомленні.

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