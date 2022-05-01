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Українські захисники збили два російські винищувачі

Андрій Котенський

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Впродовж суботи, 30 квітня, українські ППО уразили 9 повітряних цілей рашистів. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.

Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.

Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів «Стінгер».

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