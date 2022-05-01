У бою на Харківщині загинув випускник Академії сухопутних військ

У боях проти російських окупантів на Харківщині загинув 21-річний випускник Національної академії сухопутних військ Юліан Ступак. Про це йдеться на сторінці військового вишу у Facebook.

21-річний лейтенант Юліан Ступак був командиром взводу. Після випуску з Академії сухопутних військ відправився воювати у район проведення операції Об’єднаних сил. Втім героїчно загинув 8 березня, борючись із російськими загарбниками у Харківській області.

Взвод Юліана Ступака мужньо стримував ворожий наступ, втім щогодини робити це ставало дедалі важче, адже по піхоті майже безперервно гатили артилерія і танки. Було ухвалено рішення полишити позиції. Прикриваючи відхід своїх підлеглих, Юліан отримав смертельне осколкове ураження. Ціною власного життя він не лише посприяв перегрупованню взводу, але й не дав можливості ворогу продовжити наступальні дії.

«Його вік та нетривале перебування у посаді жодним чином не позначались на якості виконання бойових завдань. Особливо вирізнявся Юліан умінням передбачати та прогнозувати події на полі бою. А ще він був неймовірно хоробрим. Підлеглі розповіли, коли в окоп ворог кинув гранату, взводний не розгубився, підняв її і миттєво… жбурнув у бік рашистів: три «двохсотих» додались до загального переліку знищених загарбників», – йдеться в повідомленні.

Юліану Ступаку, лейтенанту 93-ої ОМБр «Холодний Яр», присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вічна пам’ять Герою України!

Додамо, що Юліан Ступак народився 28 серпня 2000 року на Кіровоградщині. Вступив на на факультет бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після випуску поповнив лави окремої механізованої бригади «Холодний Яр», після чого поїхав воювати у зону ООС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.