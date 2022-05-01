У боях із російськими окупантами загинув відомий «кіборг» Руслан Боровик

У боях із російськими окупантами на сході України загинув киянин, гранатометник 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, «кіборг», захисник Донецького аеропорту, знаний військовий та фотограф Руслан Боровик. Про це повідомляють рідні Героя України на його сторінці у Facebook.

«Найбільше за все Він любив Україну, своїх чудових доньок та дружину. Любив дивитися на світ через призму своєї камери та робити чудові фотографії… Місяць тому отримав контузію, але не покинув своє відділення та продовжував палити техніку російських окупантів. Руслан Боровик – врівноваженість, порядність та в будь-яку хвилину готовність прийти на допомогу це Людина з великої літери. Війна забирає найкращих – повідомив журналіст Ярослав Бондаренко.

Довідково: Руслан Боровик, позивний «Багдад», свого часу служив на контракті в ЗСУ, двічі брав участь місіях в Іраку (2004–2005 рр.). Після звільнення з військової служби 12 років працював у банку інкасатором.

У 2014 році киянин мобілізувався до лав Збройних сил України, служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника.

Зайшов у ДАП – новий термінал – 30 листопада 2014 року. Був поранений у ногу.

Навіть під час важких боїв знаходив можливості фотографувати події. У 2015 році вийшов альбом «ДАП» зі світлинами ветерана.

Виставка його фоторобіт проходила у Верховній Раді.

У червні 2020-го світлини Боровика були представлені на фотовиставці «Героїчна оборона Донецького аеропорту (2014-2015)».

Після демобілізації Руслан працював у Київському міському центрі допомоги ветеранам АТО при КМДА, активно займався спортом, бігав марафон, брав участь у Маршах захисників.

У Боровика залишилися дружина і дві малі доньки.

Меншу – Ганнусю – запам’ятали, коли вона на Марші захисників 2020 року танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько.

Фото зі сторінки Героя у Facebook

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