росіяни намагаються наступати, але зазнають втрат, – Генштаб

Окупаційні війська рф продовжують наступальні дії на сході України, намагаються захопити нові території, але зазнають втрат на Харківщині, Донеччині, Луганщині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 1 травня у Facebook.

На 67 день війни російські окупанти намагаються наступати на сході України, але зазначають чималих втрат.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював українські позиції із мінометів у районах населених пунктів Уди та Прудянка. Окупанти зазнали втрат поблизу селища Старий Салтів.

На Ізюмському напрямку противник намагався наступати, але успіху не мав і зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог хотів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною, але успіху не мав і також зазнав втрат.

Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. А в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле ворог теж зазнав втрат.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка, вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА. У Генштабі не виключають проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження підрозділів ЗСУ та інфраструктури у прикордонних районах на цьому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

«Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки. На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів», – йдеться у повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза ракетних ударів із території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в Україні, а також здійснення провокацій у прикордонних районах із звинуваченням у них українських підрозділів.

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти перешкоджають вільному переміщенню українців на незахоплену частину України.

Також загарбники продовжують спроби сформувати систему так званої «влади» на тимчасово захоплених територіях. Генштаб закликає громадян продовжувати тотальний спротив окупантам.

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