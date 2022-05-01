Польща готова стати гарантом безпеки України, але не підтримає договір про відділення її територій

Польща готова приєднатися до майбутнього переліку гарантів безпеки України, але не підтримуватиме мирну угоду, яка буде порушувати українську територіальну цілісність та незалежність. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв’ю Gazeta.pl, пише Громадське.

«Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які будуть гарантами безпеки. Президент та уряд вирішили, що Польща не ухилятиметься від своєї відповідальності. Наразі ми обговорюємо проєкт угоди між Україною та державами-гарантами», – сказав Кумох.

Проте він наголосив, що це лише один зі шляхів припинення конфлікту. Водночас посадовець не уточнив, на які гаранті готова піти Польща: на зразок п’ятої статті НАТО чи менш жорсткі. Також Кумох нагадав, що його країна досі підтримує вступ України в НАТО.

Нагадаємо, Україна веде переговори з представниками росії з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, на переговорах у Стамбулі 29 березня українська делегація передала російській своє бачення міжнародного документа, що зафіксує гарантії безпеки для України в обмін на позаблоковий статус. Ключова вимога – гарантії безпеки України мають бути аналогічні 5-ій статті НАТО.

Цей договір може стати дипломатичним варіантом закінчення війни. Якщо сторони підтримають такий документ, це означатиме припинення війни. Далі процедура така: відведення військ, проведення референдуму в Україні щодо відмови від курсу на НАТО, ратифікація договору гарантами безпеки та Україною.

Представники Туреччини, Італії та Німеччини вже заявили, що готові стати гарантами. Проте з публічними обіцянками взяти на себе зобов’язання в разі необхідності застосувати збройну силу вони не квапляться.

Так, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що гарантії за зразком 5-ї статті НАТО не готова давати не лише Туреччина, а й США, Велика Британія та Канада. А прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон уточнив, що бачить ці гарантії лише через надання озброєння, навчання українських військових та обмін розвідувальними даними.

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