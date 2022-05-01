Переселенці, які перевезли родини на Львівщину, пішли воювати», – Олег Радик

На захист України від російської окупації стали громадяни зі всіх областей країни. Вимушені переселенці, які привезли своїх дітей та жінок на Львівщину також стають до лав ЗСУ. Про це повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, журналіст Олег Радик.

За словами Олега Радика, теза про те, що на захист України стали лише западенці – міф, адже автомати до рук взяли громадяни з усіх куточків нашої країни і навіть внутрішньо переміщені особи, що вимушені були вивозити родини на Львівщину.

«Воюють лише западенці? Всі воюють…. Щодо постійних вкидів про те, що воюють лише мешканці західних областей. У силу грифу секретно, не можу назвати конкретних цифр. Але кожен 8-й з Львівщини – внутрішньо переміщені особи. А у Львові ці цифри ще цікавіші. В рази. Це чоловіки, які перевезли сюди родини. І пішли звідси воювати. Думайте! Коли верещите про лише вклад нашого регіону», – сказав Олег Радик.

За його словами, патріотизм мешканців заходу України завше був на найвищому рівні, але «мама-Україна в нас одна», і її усі боронять.

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