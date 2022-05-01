На окупованих територіях росіяни нищать медичну інфраструктуру, – розвідка

Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Медустанови закриваються, не вистачає лікарів, заборонено доставляти ліки з підконтрольних Україні областей. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Відомо, що з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезли все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для covid-хворих, що є важкому стані.

«В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим із відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову», – каже розвідка.

В приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) росіяни облаштували склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевим мешканцям.

Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби збройних сил рф. Медперсоналу заборонено евакуйовуватись на підконтрольну Україні територію.

Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медперсонал примусово виводять на роботу, проте українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

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