ОСТАННІ НОВИНИ

МВС не підтверджує, що російського генерала Герасимова поранили під Ізюмом

Наталя Дуляба

|

У Міністерстві внутрішніх справ України наразі не можуть підтвердити інформацію про те, що начальника генерального штабу збройних сил рф, генерала Валерія Герасимова поранили під Ізюмом на Харківщині. Про це пише Укрінформ.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Герасимов справді був біля Ізюма: «У нас є підтвердження того, що він дійсно був у районі Ізюма, але підтвердження щодо того, що він був поранений, у нас немає. Більш того, у нас вже є певні підтвердження про те, що він не був поранений».

Говорячи про оперативну інформацію щодо ситуації на фронті, Віктор Андрусів сказав, що наразі основні сили рф зосереджуються, у тому числі й біля Ізюма. А в напрямку Слов’янська окупанти хочуть оточити українські війська, які розміщені на Донбасі.

«Так само готуються вони (росіяни – ред.) до наступу, роблять невдалі спроби у Запорізькій області, намагаються утримувати контроль біля Херсона. З хороших новин – те, що хоча б на кілька годин перестали бомбардувати «Азовсталь» і дають можливість забрати звідти цивільних. Також це те, що ми поступово звільняємо північ Харківської області, що відбуваються якісь незрозумілі, містичні речі у Бєлгороді, і що вони (загарбники – ред.) несуть втрати, і втрати є колосальними», – зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня ЗМІ писали, що до Ізюма особисто приїхав начальник генштабу збройних сил рф Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Вже 1 травня у медіа з’явилась інформація, що він отримав поранення під Ізюмом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів