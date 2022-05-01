МВС не підтверджує, що російського генерала Герасимова поранили під Ізюмом

У Міністерстві внутрішніх справ України наразі не можуть підтвердити інформацію про те, що начальника генерального штабу збройних сил рф, генерала Валерія Герасимова поранили під Ізюмом на Харківщині. Про це пише Укрінформ.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Герасимов справді був біля Ізюма: «У нас є підтвердження того, що він дійсно був у районі Ізюма, але підтвердження щодо того, що він був поранений, у нас немає. Більш того, у нас вже є певні підтвердження про те, що він не був поранений».

Говорячи про оперативну інформацію щодо ситуації на фронті, Віктор Андрусів сказав, що наразі основні сили рф зосереджуються, у тому числі й біля Ізюма. А в напрямку Слов’янська окупанти хочуть оточити українські війська, які розміщені на Донбасі.

«Так само готуються вони (росіяни – ред.) до наступу, роблять невдалі спроби у Запорізькій області, намагаються утримувати контроль біля Херсона. З хороших новин – те, що хоча б на кілька годин перестали бомбардувати «Азовсталь» і дають можливість забрати звідти цивільних. Також це те, що ми поступово звільняємо північ Харківської області, що відбуваються якісь незрозумілі, містичні речі у Бєлгороді, і що вони (загарбники – ред.) несуть втрати, і втрати є колосальними», – зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня ЗМІ писали, що до Ізюма особисто приїхав начальник генштабу збройних сил рф Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Вже 1 травня у медіа з’явилась інформація, що він отримав поранення під Ізюмом.

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