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Львівська 80-ка відповіла пропагандистам на вигадки про «деморалізацію» ЗСУ

Наталя Дуляба

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Воїни 80-ої окремої десантно-штурмової бригади відреагували на вигадки росіян про «деморалізацію» ЗСУ, заявивши, що українське військо неабияк вмотивоване на знищення усіх окупантів. Відповідне відео опублікували на сторінці «вісімдесятки» у Facebook.

«В інтернеті російська пропаганда поширює інформацію, що начебто наше військо деморалізоване. Військовослужбовці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади запевняють вас, що це не так. Ми готові й надалі виконувати завдання з захисту нашої Батьківщини, бо у нас є мета – перемога, звільнення нашої Батьківщини від окупантів. Тому смерть російським окупантам! Слава десантно-штурмовим військам! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – кажуть десантники.

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