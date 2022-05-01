До Львова привезли вцілілі гігантські писанки-мальованки з Києва

У неділю, 1 травня, на площі перед собором святого Юра, за ініціативи Львівської районної військової адміністрації та БФ «Перспектива Нова», встановили близько ста гігантських писанок-мальованок, які вціліли після обстрілу дендропарку «Добропарк» під Києвом де вони зберігалися. Про це повідомила журналістка-медійниця Анна Герич.

«Писанки створені в Києві і там виставлялися, але… прийшли загарбники і більшість спалили… На провідну неділю врятовані писанки з Києва примандрували до Львова. Їх було понад 580, і їх малювали художники з цілої України. На них багато різних символів! Є ікони, а є воїни, є багато-багато родинного, ніжного, казкового… Є петриківський розпис, а є аніме і котики-песики. Все те, що ми любимо, а расєя ненавидить – повідомила Анна Герич.

Мистецька акція «Писанки відродження» триватиме до 6 травня. Акція спрямована на підтримку й популяризацію українських народних традицій, розвиток народного мистецтва, вивчення культури та історії українського народу.

«Писанки – це символ життя. Я хочу, щоб ці писанки, які відчули на собі страшну війну, стали справжнім оберегом нашої великої держави!», – повідомила ініціаторка акції з писанками війни у Львові, начальниця Львівської районної військової адміністрації Христина Замула.

Привезли з Києва до Львова і ще ненамальовану, білу писанку. Організатори кажуть, що до свята Юрія, 6 травня, її розмалює за власною авторською ідеєю хтось із львівських художників. Разом із збереженими писанками вона вже невдовзі зможе поїхати у культурний вояж Європою.

Як відомо, представлені у Львові писанки для Києва у 2016-17 роках створили художники зі всієї України. Разом їх було 585. Стаціонарно експозицію розташували в унікальному київському дендропарку «Добропарк», де щороку зацвітали близько 5 000 000 тюльпанів. Проте після ракетного удару по останньому місці розташування писанок, більшість із них були знищені. Залишилося лише 140 більш-менш вцілілих. На деяких із них можна побачити сліди пошкоджень або чорного диму.

Фото: Анна Герич

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