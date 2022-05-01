Блаженніший Святослав: «Чистота наших сердець – запорука перемоги»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав про відчайдушну боротьбу України з російськими окупантами і про те, чому так важливо бути чистим серцем:

«Сьогодні, 1 травня 2022 року, Україна переживає вже 67-й день цієї жорстокої війни, цього протистояння нашого народу російському агресорові.

Знову цієї ночі та попереднього дня палали схід і південь України. Знову була поранена ракетами наша Одеса і фактично був знищений Одеський аеропорт. Продовжують зазнавати бомбардувань Харків і Миколаїв, ці міста розстрілюють із різного виду зброї.

Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Навіть більше, українське військо крок за кроком звільняє нашу землю від російського окупанта. Ми бачили вчора радісні кадри, як українські військові звільнили кілька сіл довкола Харкова, звідки росіяни обстрілювали це багатомільйонне місто. Бачили сльози радості на обличчях старших жінок, які цілували і обіймали своїх визволителів. Україна молиться за припинення цієї війни.

Особливим болем продовжує бути наш Маріуполь, з якого рятують людей різними шляхами, різними дорогами… Проте ворог намагається зробити все, щоб місто стало великим кладовищем. Риє нові братські могили, знущаючись із місцевого населення.

Сьогодні ми святкуємо неділю Апостола Томи або Антипасхи. Це особливий день, коли ми відчуваємо присутнього між нами воскреслого Христа, який приходить до наших страхів крізь замкнені двері. Він приходить до нашого невірства, дає себе торкнути і побачити, щоб ми були не невіруючі, а віруючі.

У це свято у контексті світлого пасхального часу хочу роздумати з вами над євангельським блаженством про чисте серце. Каже Христос: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Ми знаємо, що бачити Бога – це одне з найважливіших прагнень кожної людини. Побачити Бога, жити перед Його обличчям, Його споглядати – означає бути вічно щасливим, мати вічне життя і бути в повноті того життя. Але Господь Бог створив людину як свій видимий образ. І саме серце є осердям людських думок і взагалі людяності, тим дзеркалом, яке зображає, показує цьому світові славу невидимого Бога.

Святий Іриней Ліонський казав, що слава Божа – це людина, яка живе в повноті. І ось той невидимий Бог стає видимим у чистому серці, що означає чистоту стосунків, ставлення людини до Бога, а відтак однієї людини до іншої. Коли Мойсей шукав Божого обличчя, Всевишній об’явив йому своє ім’я: «Я є той, що є. Я є тут для тебе».

І ось бути чистим серцем означає справді побачити присутнього Бога у своєму серці, будувати із Ним чисті стосунки, некорисливі, не використовувати Його як засіб досягнення власних цілей чи задоволення своїх похотей і пристрастей. Бачити Бога у своєму серці означає брати участь у Його воскресінні. Ми говорили про цей дар воскресіння, який Господь Бог дарує людині в Таїнстві Хрещення, і про те, що повнота Божої присутності має виявлятися в наших стосунках із Богом та ближнім.

Нехай Господь Бог проявить своє обличчя в Україні. Нехай благословить Україну через чистих серцем людей, які навіть під час жорстокої війни вміють зберігати свою чистоту і які вдивляються в Боже обличчя, а потім бачать Його образ у кожній людині та намагаються Йому, присутньому в цій людині, послужити. Такі люди вже є блаженні, втішаються чистотою власного серця і бачать Бога.

Ми знаємо, що наш блаженний священномученик Омелян Ковч у концтаборі «Майданек» казав: «Тут я бачу Бога, який є один і той самий для всіх». Цей отець умів берегти чисте серце навіть на дні пекла нацистського концтабору.

Нехай чистота серця буде нашою силою в цих військових обставинах, нашою запорукою перемоги над злом. Боже, благослови Україну! Боже, благослови українське військо! Боже, благослови тих, хто шукає Твого обличчя! Боже, благослови тих, хто чистим серцем славить Твоє пресвяте Ім’я!».

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