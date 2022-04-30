В «ЛДНР» скасували медогляд для призовників

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни скасували обов’язковий медичний огляд для призовників, адже ресурс для примусової мобілізації майже вичерпався. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, з середи, 20 квітня, російські окупанти призупинили проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Вони пояснюють таке рішення «браком спеціалістів». Наразі чоловіки призивного віку не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

«Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – хабар. Розцінки залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я. Зокрема, в окупованій Горлівці безпосередньо на місці затримання доведеться заплатити окупантам від 5 тисяч російських рублів. В відділах «МВС» ціна зростає до понад 75 тисяч рублів.

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