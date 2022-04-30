ОСТАННІ НОВИНИ

В «ЛДНР» скасували медогляд для призовників

Анастасія Диняк

|

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни скасували обов’язковий медичний огляд для призовників, адже ресурс для примусової мобілізації майже вичерпався. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, з середи, 20 квітня, російські окупанти призупинили проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Вони пояснюють таке рішення «браком спеціалістів». Наразі чоловіки призивного віку не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

«Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – хабар. Розцінки залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я. Зокрема, в окупованій Горлівці безпосередньо на місці затримання доведеться заплатити окупантам від 5 тисяч російських рублів. В відділах «МВС» ціна зростає до понад 75 тисяч рублів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів