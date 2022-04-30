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У Маріуполі «влада» почала розселяти невідомих людей

Анастасія Диняк

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Самопроголошена влада надає невідомим людям «дозволи» на заселення у порожні будинки у Маріуполі та передмісті. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Так, мешканка маріупольського селища Старий Крим розповіла, що у порожні будинки, власники яких виїхали, заселяють невідомих людей. Відповідні «дозволи» на заселення видає так звана селищна рада, яка працює під прапором самопроголошеної «ДНР».

«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв’язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі», – йдеться у повідомленні.

У міській раді наголосили, що це не поодинокий випадок, коли окупанти заселяють у чужі помешкання інших людей. Окрім того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати.

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