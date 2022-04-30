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російські війська готуються посилити натиск на сході України, – Міноборони

Наталя Дуляба

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росія продовжує перегруповувати і посилювати свої війська в Україні, ворог готується посилити атакувальні дії на сході. Про це 30 квітня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише Українська правда.

«Противник проводить наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основна його мета наразі залишається незмінною – це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим», – сказав він.

Мотузяник зазначив, що російські війська поступово збільшують інтенсивність ведення наступу на сході України на усіх напрямках одночасно.

Найбільша їхня активність – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окрім того, відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій. На це вказують окремі підготовчі дії противника.

Наприклад, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжкомісця та облаштовано додатковий польовий шпиталь.

А в російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

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