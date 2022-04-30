Росіяни вбили щонайменше 219 дітей в Україні

Станом на ранок суботи, 30 квітня, російські військові вбили 219 дітей в Україні, ще 398 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Миколаївський – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Херсонській – 44, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, щонайменше 1570 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

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