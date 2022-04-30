Попри складність ситуації на сході ми обороняємось й утримуємо свої позиції, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що ситуація на сході держави є складно. Але незважаючи на це, захисники продовжують успішно оборонятись та утримувати зайняті позиції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний повідомив, що в суботу, 30 квітня, мав чергову телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вона дала можливість вкотре «звірити годинники» щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї перебувають під постійним суворим контролем.

«Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції», – відзначив Валерій Залужний.

Також обидві сторони обговорили перспективну модель Збройних Сил України, яка передбачатиме перехід на зброю зразка НАТО.

«Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо», – додав Залужний.

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