Польща закликала Словаччину передати свої МіГ-29 Україні

Польща заявила про свою готовність захищати повітряний простір Словаччини, якщо та передасть свої винищувачі МіГ-29 Україні. Про це пише Суспільне.

Так, у п’ятницю, 29 квітня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі зі словацьким візаві Ярославом Надем заявив, що Варшава готова забезпечити безпеку словацького простору.

«Я отримав підтвердження, що Польща готова потурбуватися про авіапростір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить зняти з повітря винищувачі МіГ-29», – наголосив міністр оборони Словаччини.

Також він додав, що відповідне рішення має ухвалити парламент країни і іони вже почали працювати над цим.

Зауважимо, на озброєнні в Словаччини перебувають 12 винищувачів МіГ-29.

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