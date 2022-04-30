Окупанти знову обстріляли Харківщину

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині спалахнуло 14 пожеж. Одна з найбільш масштабних сталася в Чугуєві. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У п’ятницю, 29 квітня, ворог знову обстріляв Харків. Внаслідок цього одна людина загинула та ще двоє отримали поранення. Ще троє мирних мешканців постраждали у Золочівській, Лозівській та Барвінківській громадах.

Вночі, 30 квітня, у Харкові знову пролунали вибухи. Після цього в одному з районів Харкова почалася потужна пожежа.

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