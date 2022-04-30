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Окупанти планують штурмувати Дніпропетровщину

Наталя Дуляба

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російські військові збираються штурмувати Дніпропетровську область. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Українська розвідка перехопила телефонну розмову мобілізованого з території так званої «ДНР». Чоловік на ім’я Руслан, підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповів своїй дружині про майбутні плани окупаційних військ.

«Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація», – каже він.

А от попередні плани, повернутися додому після трьох місяців війни, не справдились. Тепер, як каже окупант, орієнтовна дата закінчення служби – кінець серпня-початок вересня.

Також Руслан телефоном хвалиться дружині «бойовими здобутками»: «Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Сп… (вкрали) сім сонячних батарей. Промислових, великих».

Тим часом дружина, яка працює вихователькою у дитсадку, скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню. Втім чоловік запевняє, що скоро все зміниться: «Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили».

На це дружина йому відповідає: «Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто…»

Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової «роботи».

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