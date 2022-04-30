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На Сході України загинув військовий з Львівщини

Анастасія Диняк

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На Луганщині загинув військовий з села Воля-Висоцька, що на Львівщині, Андрій Боруц. Про це повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський.

Андрій Боруц пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. У середу, 27 квітня, військовий загинув унаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу Лисичанська на Луганщині. У чоловіка залишилася дружина та діти.

«Загинув мешканець села Воля-Висоцька Жовківської громади Андрій Боруц. Щирі співчуття матері, сестрі, дружині, двом маленьким діточкам, близьким, рідним та усьому українському народу. Вічна пам’ять Герою», – йдеться у повідомленні.

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