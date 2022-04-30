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На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційні автобуси

Анастасія Диняк

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У Попасній на Луганщині російські окупанти розстріляли евакуаційні автобуси. Зв’язок з водіями втрачений. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, два автобуси для евакуації дісталися Попасної, де потрапили під обстріл ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зв’язок з людьми, які там перебували і організовували евакуацію втрачений.

Окрім того, поблизу Попасної окупанти обстріляли автомобіль із волонтерами. У ньому були два місцевих жителя та вінничанин. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

У Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника. Вони доставляли ліки та медикаменти до місцевої лікарні.

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