На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційні автобуси

У Попасній на Луганщині російські окупанти розстріляли евакуаційні автобуси. Зв’язок з водіями втрачений. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Так, два автобуси для евакуації дісталися Попасної, де потрапили під обстріл ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зв’язок з людьми, які там перебували і організовували евакуацію втрачений.
Окрім того, поблизу Попасної окупанти обстріляли автомобіль із волонтерами. У ньому були два місцевих жителя та вінничанин. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
У Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника. Вони доставляли ліки та медикаменти до місцевої лікарні.
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Анастасія Диняк