На Херсонщині росіяни готують масштабне святкування 9 травня

В тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині самопроголошена влада планує масштабне відзначення 9 травня. Про це повідомили у Каховській міській територіальній громаді.

Так, нелегітимний керівник міста Павло Філіпчук, якого призначили російські військові, запланував у місті появу безсмертного полку. Основна частина дійства відбудеться у Каховці, а у Новій Каховці організують концерт.

«Теперішні нацисти планують танці з бубнами з приводу розгрому своїх соплемінників – німецьких нацистів», – йдеться у повідомленні.

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