На Харківщині знайшли закатованого чоловіка

У селі Гусарівка знайшли тіло закатованого чоловіка, який брав участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, знайшли тіло 27-річного чоловіка, який як медик брав участь у антитерористичній операції на сході. У загиблого були ознаки катувань. У чоловіка були прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма, на тілі численні пошкодження. Причиною смерті став вистріл у груди.

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