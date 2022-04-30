На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак

За минулу добу українські військові на Донбасі відбили 14 атак російських окупантів. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

Так, у п’ятницю, 29 квітня, ЗСУ не лише відбили атаки росіян, а й знищили низку ворожої техніки. Зокрема, вдалося ліквідувати 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

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