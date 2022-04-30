Львівщина випереджає минулорічні показники посівної

Львівщина випереджає показники 2021 року за темпами посівної кампанії. Наразі в області вже завершують посів ранніх ярих культур. Про це повідомив голова облдержадміністрації Львівщини Максим Козицький.

Так, станом на кінець квітня аграрії Львівщини засіяли 32,5% від усієї площі. Це на 8,5% більше ніж минулого року.

«Попри часом несприятливі погодні умови, нашим аграріям вдалось провести посівну та ще й випередити минулорічні показники за темпами та площею», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в області почали посів пізніх зернових та технічних культур. Кукурудзи на зерно посіяли 10,9 тисяч гектарів, а сої – 4,4 тисячі гектарів. Також посіяли значну частину цукрового буряка (81% до прогнозу) та соняшника (19,1%) з технічних культур.

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