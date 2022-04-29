ЗСУ ліквідували щонайменше 23 тисячі російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 23 000 військових, 189 літаки та 155 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 29 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 23 000 осіб,
танків ‒ 986 од,
бойових броньованих машин ‒ 2 418 од,
артилерійських систем – 435 од,
РСЗВ ‒ 151 од,
засоби ППО ‒ 73 од,
літаків – 189 од,
гелікоптерів – 155 од,
автомобільної техніки ‒ 1 695 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 229,
Спеціальна техніка ‒ 31,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк