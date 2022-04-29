ЗСУ ліквідували щонайменше 23 тисячі російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 23 000 військових, 189 літаки та 155 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 29 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 23 000 осіб,

танків ‒ 986 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 418 од,

артилерійських систем – 435 од,

РСЗВ ‒ 151 од,

засоби ППО ‒ 73 од,

літаків – 189 од,

гелікоптерів – 155 од,

автомобільної техніки ‒ 1 695 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 229,

Спеціальна техніка ‒ 31,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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