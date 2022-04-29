Захисники з Львівщини знищили групу російських десантників

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували групу російських десантників на Луганщині. Про це йдеться у Facebook бригади.

Зазначається, що бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині намагалися штурмувати десантники із рф. Після провалу поставленої задачі, лише семеро окупантів із групи залишилися живими – решту ліквідували наші армійці.

«Удмуртія, Башкирія, Ростовська область – весь «цвіт руского міру» ніс ідеї «великой россии» у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 24 окрема механізована бригада імені короля Данила є зі Львівщини. З 2014 року воює на Донбасі. Її бійці, зокрема, брали участь у боях за Лисичанськ, Красний Лиман, низки інших населених пунктів, а також потрапили під ворожий обстріл під Зеленопіллям в липні 2014-го. Тоді загинули більше двох десятків військових.

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