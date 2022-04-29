В Україні від рук росіян постраждали щонайменше 617 дітей

Станом на ранок п’ятниці, 29 квітня, російські військові вбили 219 дітей в Україні, ще 398 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Миколаївський – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Херсонській – 44, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, в перший тиждень березня на автодорозі біля села Красне на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти віком 2 і 14 років.

7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в місті Ірпінь на Київщині отримав контузію 10-річний хлопчик.

У четвер, 28 квітня внаслідок обстрілу села Циркуни Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

Також 28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя було поранено 5 людей, серед яких дитина.

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