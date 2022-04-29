«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси

На п’ятницю, 29 квітня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги. Про це повідомили у пресслужбі залізниці.
Так, перевізник призначив шість додаткових рейсів.
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський.
Також перевізник попередив, що точний час відправлення може змінюватися.
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Анастасія Диняк