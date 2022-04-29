«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси

На п’ятницю, 29 квітня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги. Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Так, перевізник призначив шість додаткових рейсів.

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський.

Також перевізник попередив, що точний час відправлення може змінюватися.

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