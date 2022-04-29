У Маріуполі окупанти почали перепис майна українців

У заблокованому Маріуполі російські окупанти почали перепис нерухомого майна мирних мешканців. Окрім того, ворог посилює фільтраційні заходи. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, для в’їзду в Маріуполь окупанти вимагають довідку про «фільтрацію», а також документ, у якому вказано маріупольську реєстрацію, або ж докази, що там знаходяться родичи першої лінії – батьки чи діти.

Окрім того, росіяни не випускають та не впускають у місто чоловіків. До фільтраційного табору села Безіменне вивезли майже всіх чоловіків, де їх тримають понад тиждень.

Також у Маріуполі загарбники через голів ОСББ збирають інформацію про вцілілі квартири. Російські окупанти збираються їх інвентаризувати та зібрати дані щодо місцеперебування власників.

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