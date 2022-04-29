Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами

29 квітня російський вертоліт обстріляв некерованими ракетами українську територію на Сумщині. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

«Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники Сумського загону повідомляють, що почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8. Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційним ракетами по території України. Захисники України під час обстрілу не постраждали.

Зазначимо, сьогодні ворог уже обстрілював Сумщину та здійснив з території рф понад 30 пострілів з мінометів.