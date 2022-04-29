росія уже випустила по Україні ракет на 7,5 млрд дол, – Forbes

За даними Міноборони України, росія випустила по нашій території уже понад 1300 ракет. За оцінками Forbes, це могло обійтися агресору у 7,5 млрд дол, пише hromadske.

Зазначається, що оціночна кількість ракет «Калібр», випущених по Україні – 235 одиниць. Підрахували лише ті, про запуск яких достеменно відомо, а їхня кількість може бути і більшою.

Точної статистики кількості випущених ракет «Іскандер», «Точка-У» та ракет класу X також немає, тому Forbes припускає, що їх співвідношення залишилося таким, яким було станом на 24 березня, коли Міноборони оприлюднювало таку інформацію:

62% ракет цих трьох класів припало на «Іскандер»;

30% – на ракети класу X;

8% – на «Точку-У».

Вартість ракет може сильно відрізнятися. «Точка-У», за даними сайту Military Russia, оцінюється у 300 000 дол; вартість «Калібру» – 6,5 млн дол. відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році; ракети класу Х-101 – більш сучасні та досконалі, ніж «Калібри», та, за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж «Калібр».

Так, за усіма підрахунками, загальна вартість випущених по Україні ракет сягає 7,5 млрд дол. Журналісти для порівняння вказують, що ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів рф – усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 23 квітня росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Проте в окупантів ще є ракети, щоб продовжувати «ракетний терор» проти українців.

Нагадаємо, США оцінювали, що росія має до 60% «відмов» високоточних ракет, які вона використовує проти України, – стільки не потрапили в ціль, не спрацювали за попадання або зазнали невдачі під час запуску.

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