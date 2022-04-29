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Подоляк: Росія однозначно перенесе бойові дії на свою територію

Анастасія Диняк

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що невдовзі РФ перенесе бойові дії на свою територію. Про це йдеться в його інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, кількість провокацій на території Росії лише зростатиме. Про це свідчить й інтенсивність бойових дій на території України зараз.

«І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати… Навіть якщо Україна не буде до цього дотичною – безперечно, ми будемо з цікавістю спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади», – сказав Подоляк.

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