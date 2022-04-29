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Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту

Анастасія Диняк

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Німеччина змінила рішення і тепер готова підтримати ініціативу ЄС щодо запровадження ембарго на нафту з Росії. Про це пише hromadske.

Так, Німеччина була найбільшим противником введення ембарго на імпорт російського палива. У середу, 27 квітня, представники країни заявили, що готові на повне ембарго, якщо Німеччина отримає достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок.

Вже наступного тижня країни Європейського Союзу можуть прийняти рішення про етапне припинення імпорту російських нафти та газу. Однак наразі ще триває обговорення, як швидко ЄС припинить імпорт нафти з Росії і чи вдаватиметься до обмеження цін або зміни тарифів.

Зауважимо, противниками ембарго залишаються Угорщина, Італія, Австрія та Греція. Для ухвалення рішення заборону на нафту повинні схвалити всі 27 урядів ЄС.

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