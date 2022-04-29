На Сумщині затримали голову ОТГ, який планував «здати» місто окупантам

У Сумській області голову місцевої об’єднаної територіальної громади викрили на підривній діяльності на користь країни-агресора. Про це йдеться у Facebook СБУ Сумщини.

За даними досудового слідства, під час окупації Сумщини посадовець надавав ФСБ росії дані щодо переміщення Збройних Сил України та видів озброєння.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник планував «здати» місто загарбникам. Для цього він особисто знищив інженерні споруди закритого пункту пропуску.

У прокуратурі Сумщини зауважили, що мова йде про голову Середино-Будської територіальної громади. Його імені не називають, але за даними з сайту громади, головою ОТГ є Олександр Ген.

Кримінал відкрили за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). У межах відкритого провадження керівника громади затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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