На підтримку «Азову» у Львові виступить легендарний гурт «Гуцул Каліпсо»

«Гуцул Каліпсо» проведе два концерти на підтримку бійців «Азову». Один з концертів відбудеться онлайн. Про це повідомили організатори концертів Український Мистецький Фронт.

Так, у п’ятницю, 29 квітня, о 20:00 відбудеться онлайн концерт гурту з Чернівців з бомбосховища. Вже у суботу, 30 квітня, о 19:00 «Гуцул Каліпсо» виступить наживо в LV Café Jazz club.

Квиток на живий виступ гурту коштуватиме 500 гривень. Усі зібрані кошти передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов».

Переглянути онлайн концерт «Гуцул Каліпсо» можна за посиланням.

Як відомо, стиль гурту можна класифікувати як jazz, bukovinian folk, hip-hop, reggae, ska, funky music from Bukovina. Якщо говорити простіше – то публіка заводиться з півоберту.

«Гуцул Каліпсо» провели багато концертів на великих та не дуже майданчиках, як мінімум чотирьох країнах. Музиканти брали участь у великій кількості фестивалів (Країна Мрій, Червона Рута, Перлини Сезону, GBOB, Захід Фест, Men’s Fest, Таврійські Ігри та багато інших).

Зауважимо, пожертвувати гроші також можна за посиланнями.

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