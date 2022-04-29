На Донеччині ЗСУ підірвали міст разом з потягом окупантів

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. Про це повідомляє hromadske з посиланням пресслужбу ООС.

Як видно на відео, міст підірвали разом із потягом. Він упав у річку разом із вантажними вагонами.

Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.



Зазначимо, селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов’янська. Раніше розвідка Великої Британії звітувала, що найбільш напружену ситуацію на Донбасі фіксують біля Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська.

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