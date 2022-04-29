На Донбасі відбили 14 атак та знищили літак ворога

29 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook ООС.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

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