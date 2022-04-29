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На Донбасі студентів змушують здавати кров для окупантів

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей студентів вищих навчальних закладів змушують ставати донорами крові для російських військових. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, наразі відомо про щонайменше 700 випадків, коли українських студентів змушують здавати кров для окупантів. Зокрема, це відбувається в таких навчальних закладах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донбаська юридична академія, Донецький національний медичний університет імені М Горького, Луганський медичний університет, Луганський аграрний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська академія внутрішніх справ.

«Дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року», – наголосила Денісова.

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