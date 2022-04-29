Ізраїльський госпіталь на Львівщині завершив роботу

Ізраїльський госпіталь, який виконував свою місію на Львівщині, завершив роботу. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Так, за понад місяць функціонування у шпиталі отримали медичну консультацію щонайменше сім тисяч людей. Більше шести людей пройшли там лікування. У березні пролікувалися 2 579 людей амбулаторно і ще 45 – стаціонарно. У квітні на амбулаторному лікуванні були 3 363 хворих, на стаціонарному – 18.

Окрім того, спеціалісти провели 57 операцій, з них 14 по гінекології.

Госпіталь складався з 10 наметів, в яких працювали 200 лікарів та іншого медичного персоналу.

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