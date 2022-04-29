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FISU забрала у Росії право проведення Універсіади 2023

Анастасія Диняк

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Міжнародна федерація університетського спорту прийняла рішення змінити місце проведення Універсіади 2023 через агресію Росії проти України. Про це пише Радіо Свобода.

Так, проведення літньої Універсіади перенесли з російського Єкатеринбурга. Наразі невідомо, де саме вона відбудеться.

Окрім того, FISU призупинила участь Росії та Білорусі у своїх заходах. Білоруські та російські спортсмени не братимуть участь в Універсіаді у Ченду в Китаї, яка проходитиме з 26 червня до 7 липня.

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