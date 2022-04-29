FISU забрала у Росії право проведення Універсіади 2023

Міжнародна федерація університетського спорту прийняла рішення змінити місце проведення Універсіади 2023 через агресію Росії проти України. Про це пише Радіо Свобода.

Так, проведення літньої Універсіади перенесли з російського Єкатеринбурга. Наразі невідомо, де саме вона відбудеться.

Окрім того, FISU призупинила участь Росії та Білорусі у своїх заходах. Білоруські та російські спортсмени не братимуть участь в Універсіаді у Ченду в Китаї, яка проходитиме з 26 червня до 7 липня.

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