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Дефіцит пального на АЗС ліквідують за тиждень, але ціни зростуть, – уряд

Ольга Денисяка

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Впродовж тижня в Україні обіцяють ліквідувати дефіцит пального на АЗС. Це зроблять завдяки поставкам із Західної Європи. Однак ціни на пальне дещо зростуть. Про це у Facebook заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Цього тижня в окремих регіонах України утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС

Як пояснила віцепрем’єр-міністерка, це відбулося внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.

В уряді обіцяють, що впродовж семи днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. Однак зазначають, що це призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту.

Юлія Свириденко зауважила, що мета країни-агресора рф – зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального. Своєю чергою уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами.

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