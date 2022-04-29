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Binance заблокував криптовалютні акаунти росіян

Анастасія Диняк

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Криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти родичів російських чиновників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, відтепер родичі кремлівських чиновників не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів.

До чорного списку біржі потрапили:

Поліна Ковальова, падчерка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;

  • Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;
  • Кирило Малофєєв, син магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов’язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX.

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