За добу Росія втратила майже півтисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 22 800 військових, 187 літаки та 155 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 28 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 22 800 осіб,

танків ‒ 970 од,

бойових броньованих машин ‒ 2 389 од,

артилерійських систем – 431 од,

РСЗВ ‒ 151 од,

засоби ППО ‒ 72 од,

літаків – 187 од,

гелікоптерів – 155 од,

автомобільної техніки ‒ 1 688 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 215,

Спеціальна техніка ‒ 31,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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