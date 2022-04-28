За добу Росія втратила майже півтисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 22 800 військових, 187 літаки та 155 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 28 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 22 800 осіб,
танків ‒ 970 од,
бойових броньованих машин ‒ 2 389 од,
артилерійських систем – 431 од,
РСЗВ ‒ 151 од,
засоби ППО ‒ 72 од,
літаків – 187 од,
гелікоптерів – 155 од,
автомобільної техніки ‒ 1 688 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 215,
Спеціальна техніка ‒ 31,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк