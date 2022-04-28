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Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції

Анастасія Диняк

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Росія продовжує нарощувати темпи проведення наступальної операції. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, російські військові продовжують завдавати артилерійських ударів по Харкову. Основні зусилля ворог зосередив на Ізюмському напрямку. Силами наявних підрозділів російські військові намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

З метою посилення угруповання, що наступає, до міста Ізюм окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують активні дії на лінії зіткнення. Наразі вони зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони.

На Лиманському напрямку військо РФ покращило тактичне положення, намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Росіяни готуються форсувати річку Сіверський Донець.

За даними Генштабу, практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив.

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