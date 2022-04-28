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В Україні від рук росіян постраждали понад 610 дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок четверга, 28 квітня, російські військові вбили 217 дітей в Україні, ще 393 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Миколаївський – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Херсонській – 44, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

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